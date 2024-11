Unicredit e Confagricoltura Sicilia rafforzano collaborazione

PALERMO (ITALPRESS) – Accelerare i processi di innovazione e transizione ecologica delle imprese agricole e favorire l’integrazione delle filiere agroalimentari. La crescita dell’agricoltura in Sicilia passa inevitabilmente anche dal credito e dalla relazione tra il mondo produttivo e quello bancario. Su questi obiettivi si rafforza la sinergia tra UniCredit e Confagricoltura Sicilia, che stamani hanno presentato un programma di attività in comune. La collaborazione si articola attraverso iniziative creditizie e servizi consulenziali a sostegno delle filiere agricole e progetti legati all’innovazione e all’agritech per migliorare la sostenibilità del business delle aziende del comparto, in ottica ESG. E’ già attiva una rete territoriale che ha avviato incontri di formazione per accrescere la cultura creditizia delle imprese associate e facilitare un più ampio accesso agli strumenti di credito disegnati sulle reali necessità delle aziende, oltre a favorire la cultura della sostenibilità e la loro competitività.“Il settore agricolo riveste un ruolo strategico e trainante per l’economia siciliana ed è caratterizzato da prodotti di eccellenza e una forte vocazione alla sostenibilità e al biologico. Come UniCredit riconosciamo questo grande valore e il significativo potenziale delle filiere agroalimentari, mettendo a disposizione un’offerta di prodotti e servizi ad hoc per le realtà clienti che operano nel settore nonchè specialisti Agribusiness dedicati. L’accordo odierno – afferma Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – riconferma la grande attenzione della Banca verso il mondo agricolo: questo infatti permetterà di potenziare il sostegno al comparto, facendo leva sulla sinergia tra la capillarità della nostra rete e quella di Confagricoltura e su un focus mirato alla crescita manageriale delle imprese agricole in ottica tecnologica, digitale e green”.“Questa collaborazione – dichiara Rosario Marchese Ragona, Presidente Confagricoltura Sicilia – rappresenta un’opportunità concreta e rilevante di sviluppo delle imprese agricole siciliane. La sinergia con UniCredit non solo ci permetterà di accedere a risorse finanziarie cruciali, ma anche di accompagnare le nostre aziende verso un futuro più sostenibile e competitivo. E’ essenziale che i nostri imprenditori possano contare su strumenti adeguati ad affrontare le sfide del mercato globale. L’obiettivo comune di Confagricoltura Sicilia e UniCredit è creare un ecosistema favorevole allo sviluppo dell’agricoltura siciliana, promuovendo l’innovazione e la sostenibilità come leve strategiche per il successo delle imprese locali”.– foto ufficio stampa Unicredit, da sinistra Rosario Marchese Ragona, Presidente Confagricoltura Sicilia e Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit –(ITALPRESS).