Unicredit si aggiudica il servizio di tesoreria della Regione

PALERMO (ITALPRESS) – Affidato, per la prima volta con un orizzonte stabile di cinque anni, il servizio di Tesoreria della Regione Siciliana. A vincere la gara pubblica, bandita dal ragioniere generale Ignazio Tozzo, è stato l’istituto bancario Unicredit S.p.a. che si è aggiudicato i servizi con un ribasso del 51 per cento. Grazie allo sconto applicato alla commessa, la Regione risparmierà 400mila euro all’anno e, dunque, due milioni di euro durante tutto l’arco di durata dell’appalto.“L’affidamento definito dagli uffici – commenta l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino – risponde alle indicazioni di una Regione che persegua sempre più l’economicità e l’efficienza e che si assuma la responsabilità di concludere la fase economica della liquidazione ai creditori delle somme. Un passo in avanti che testimonia l’impegno del governo Schifani, e con esso degli uffici, per il rafforzamento economico delle casse regionali e il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese”.Dopo un anno di transizione si realizza, così, il completo adeguamento delle attività di tesoreria agli standard fissati a livello nazionale. L’amministrazione regionale consolida il suo servizio rendendo ancora più veloci i pagamenti: la lavorazione del mandato di pagamento verrà infatti realizzata direttamente dagli uffici di Ragioneria con rapporto diretto con l’istituto tesoriere. Viene, inoltre, eliminato il tempo tecnico di alcuni giorni intercorrenti tra l’emissione del mandato, la sua lavorazione e il consequenziale accredito delle somme.

