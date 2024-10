PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit sostiene la Mediterranean Startup World Cup, la più grande competizione di startup al mondo che sbarca a Palermo domani 11 ottobre. Più di 30 investitori internazionali incontreranno le migliori 27 startup provenienti da 11 Paesi del Mediterraneo.“UniCredit – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit – è impegnata sul territorio, in partnership con le Università siciliane e gli incubatori d’impresa, a promuovere e supportare la realizzazione di nuovi progetti imprenditoriali, in particolare ad alto contenuto tecnologico, al fine di favorire la creazione di nuove imprese e la crescita dell’occupazione giovanile. Le nuove imprese innovative sono fondamentali per lo sviluppo del territorio e in Sicilia una su quattro è nostra cliente. La banca ha avviato, già da alcuni anni, il programma nazionale UniCredit Start Lab, una piattaforma a sostegno di startup e PMI innovative nei settori Life Science, Clean Tech, Digital, Innovative Made in Italy e Impact Innovation. Facilitiamo lo sviluppo delle startup promuovendo incontri con aziende Corporate nostre clienti, per valutare possibili partnership commerciali, industriali o tecnologiche e diamo loro la possibilità di entrare in contatto con potenziali investitori, anche internazionali come in questa specifica occasione”.

