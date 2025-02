Unione Comuni e progetti, Irti ancora critico: “Da Giorrannello una grande caduta di stile”

Gela. Tra i consiglieri dell’Unione dei Comuni, in questi ultimi giorni, è montata una certa tensione politica. Quello di opposizione, il cuffariano Armando Irti, conferma che il modus operandi dell’esponente di maggioranza, il civico Massimiliano Giorrannello, è fin troppo teso al “protagonismo”. “Il consigliere Giorrannello continua con grandi cadute di stile, esprimendosi attraverso repliche inconcludenti. La politica è una cosa seria e non è sicuramente la politica del comitato di quartiere. La politica – precisa Irti – dovrebbe svilupparsi attraverso il coinvolgimento, con l’unico obiettivo del bene comune. Non dovrebbe essere concentrata invece sul personalismo”. Il consigliere della Dc ha lamentato il mancato confronto in occasione delle recenti riunioni fissate per definire i progetti da trasmettere alla Regione, destinati alla nuova programmazione 2021-2027. “Sarebbe opportuno – dice ancora Irti – che Giorrannello si contenesse e prima di rilasciare dichiarazioni dovrebbe informarsi bene. Eviti di citare gli esponenti del mio partito, che sul mio operato hanno piena fiducia. Pensi a sé stesso e riferisca al suo gruppo rispetto al comportamento poco rispettoso che ha tenuto nei miei confronti e nei riguardi degli altri componenti del consiglio dell’Unione”.