Unione Comuni, in municipio si cerca intesa su nomine: Butera ha scelto i tre consiglieri

Gela. Venerdì è arrivata la firma dei sindaci di Gela, Niscemi e Butera, che hanno decretato l’avvio ufficiale dell’Unione dei Comuni, struttura sorta per gestire tutte le procedure finalizzate ai finanziamenti della nuova programmazione 2021-2027. E’ stato sottoscritto l’atto costitutivo. Entro fine mese bisognerà avere in mano anche la strategia con i progetti da trasmettere alla Regione. In consiglio comunale, a Palazzo di Città, si prospetta una partita a risiko per le nomine dei tre consiglieri che dovranno entrare a far parte del consiglio dell’Unione. Il presidente della giunta, composta dai tre sindaci, è già stato individuato nel primo cittadino gelese. L’assise civica di Butera, che per prima aveva varato lo statuto, si è portata avanti pure sulle nomine. Sempre venerdì, il civico consesso buterese ha eletto i consiglieri Luigi Casisi (ex sindaco e nel gruppo di maggioranza) e Rita Pasqualetto (a sua volta esponente della maggioranza del sindaco Giovanni Zuccalà). Tra le fila dell’opposizione, invece, il voto si è concentrato sul consigliere Angelo Di Menza, che alle amministrative sostenne l’ex primo cittadino Filippo Balbo, poi sconfitto da Zuccalà. I tre eletti entreranno a far parte della struttura politica dell’Unione dei Comuni, che dovrà poi essere completata con personale amministrativo e con tecnici e professionisti chiamati a coordinare le procedure per i progetti. Il budget al quale può puntare l’Area urbana funzionale, con capogruppo Gela, non è inferiore ai settanta milioni di euro. Chiaramente, la politica non vuole stare in disparte e cercherà di dare un contributo che possa incidere anche su scelte future.