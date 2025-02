Unione Comuni, linea unitaria sui progetti dopo l’approfondimento con la cabina di regia

Gela. Nei primi giorni della prossima settimana, il quadro sarà completo, con i progetti per la nuova programmazione 2021-2027 che saranno trasmessi al dipartimento regionale. In giornata, si è tenuto un approfondimento ulteriore, interno alla maggioranza del sindaco Di Stefano. E’ stata riunita la cabina di regia, con i riferimenti dei gruppi che sostengono il primo cittadino. Emerge una tendenziale condivisione della linea seguita per la scelta dei progetti, da avanzare nel percorso verso i finanziamenti. Gli esponenti di maggioranza si sono confrontati soprattutto con i loro consiglieri, componenti dell’organo politico dell’Unione dei Comuni, il civico Massimiliano Giorrannello e la dem Lorena Alabiso. Da tempo, infatti, lavorano insieme alla cabina di regia e ai tecnici per definire i progetti, sulla base delle linee guida dettate da Palermo. La prossima settimana, il sindaco Di Stefano vaglierà insieme ai suoi l’intero parco progetti. Ci sono interventi che erano già previsti in altri programmi di finanziamento ma che non hanno trovato esito nonostante siano in fase di progettazione esecutiva. Dai gruppi di maggioranza sono state indicate anche altre idee da realizzare.