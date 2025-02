Unione Comuni, nuovo organigramma: nei prossimi giorni le prime proposte per i progetti

Gela. La nuova programmazione dei finanziamenti 2021-2027, per il territorio passa dall’Unione dei Comuni e dall’Area urbana funzionale. Potenzialmente, Gela, Niscemi e Butera, possono ambire a stanziamenti per i progetti fino a circa ottanta milioni di euro. Prima di tutto, l’Unione dei Comuni deve operare a pieno regime. L’avvento in municipio del nuovo segretario generale Giovanni Curaba sta dando un impulso in più. È proprio lui a ricoprire l’incarico analogo per l’Unione dei Comuni e con il nuovo organigramma, appena approvato dalla giunta Fua, porterà avanti pure l’area Affari generali attraverso la direzione dell’Unità gestione amministrativa. Il presidente dell’Unione Massimiliano Conti e gli altri componenti della giunta, i sindaci Terenziano Di Stefano e Giovanni Zuccala’, hanno messo le loro firme sulla composizione rivista dell’organigramma. Ne fanno parte inoltre il dirigente comunale Maria Concetta Bonfirraro, che si occuperà dell’area finanziaria, l’architetto Antonino Collura, a sua volta dirigente dell’ente e coordinatore tecnico, e i funzionari, sempre del Comune di Gela, Crocifisso Emmanuello e Alberto Cilia. L’Unione, ormai due anni fa, venne formalizzata tra le prime in Sicilia. Da allora, anche a causa di tempi lunghi della Regione, ben poco si è mosso, salvo la costituzione del consiglio dell’Unione, del quale fanno parte tre consiglieri per ogni Comune. La delibera che definisce il nuovo organigramma è stata approvata. L’Unione necessita di personale e di professionisti che dovranno occuparsi della fase istruttoria di tutti i progetti e in gran parte arriveranno dalla selezione nazionale conclusa.