Unione Comuni, ok cronoprogramma e vademecum: “Passo avanti, ora piano interventi”

Gela. L’Unione dei Comuni, per i finanziamenti del ciclo 2021-2027, seppur con una partenza non proprio a spron battuto, inizia a progredire nel percorso burocratico necessario alla selezione dei progetti da candidare per gli stanziamenti, “fino a quaranta milioni di euro aumentabili di un ulteriore venti per cento”, come ha riferito a inizio settimana il presidente della giunta Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi. Questa mattina, in municipio a Gela, la giunta ha varato delibere attese da tempo, per la definizione del cronoprogramma e l’approvazione del vademecum rilasciato dalla Regione. “Un passo avanti per l’Unione dei Comuni”, fanno sapere i riferimenti istituzionali, con in testa lo stesso Conti, il sindaco Di Stefano e l’assessore Morselli, che ha la delega in materia. Mancava il primo cittadino di Butera Zuccala’, che però concorda con i passaggi in essere e ha preso parte alla riunione del consiglio dell’Unione, tenutasi in settimana. Il cronoprogramma detta tempi precisi, fino a maggio, quando si dovrà approvare l’elenco di tutte le operazioni selezionate, presentate dai tre Comuni, con la pubblicazione dell’esito e dei numeri di spesa. L’amministrazione comunale gelese vuole arrivare ai progetti e quindi ai finanziamenti, al pari dei Comuni di Niscemi e Butera.