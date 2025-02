Unione Comuni, rush finale sui progetti: verifica in atto con i funzionari regionali

Gela. La valutazione è condotta direttamente dai funzionari del dipartimento regionale, che seguono l’iter dell’Unione dei Comuni. I progetti per la nuova programmazione 2021-2027, oggi, sono stati sottoposti al confronto con i riferimenti del dipartimento, presenti in città. L’amministrazione comunale punta molto sui fondi dell’Area urbana funzionale. Il focus è tutto concentrato sugli atti che andranno trasmessi a Palermo. I consiglieri dell’Unione, Alabiso, Giorrannello e Irti, stanno lavorando insieme agli uffici tecnici e al dirigente Antonino Collura, che coordina l’Area urbana. Gli approfondimenti, sulla base delle linee guida dettate dalla Regione, proseguiranno anche domani, così da concludere questa fase. La scorsa settimana, ci sono state altre verfiche, tra i gruppi di maggioranza. Qualche polemica è maturata, con il consigliere di opposizione Irti che ha posto questioni sul modus operandi del capogruppo Giorrannello. Pare comunque che le incomprensioni siano state appianate. L’obiettivo rimane non perdere i fondi previsti. Non mancheranno nell’elenco i progetti, già esecutivi, che non hanno trovato l’esito sperato con altri programmi di finanziamento.