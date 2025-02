Unione Comuni, ufficiale la struttura dirigenziale e della governance: Conti, “piena operatività”

Gela. Le determine presidenziali sono state firmate dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti, presidente della giunta dell’Unione dei Comuni. Adesso, è ufficiale la struttura della governance amministrativa e burocratica. Dell’evoluzione dell’Unione per i finanziamenti del ciclo 2021-2027 si occuperanno, in questa fase iniziale, il segretario generale del Comune di Gela, Giovanni Curaba, anche come dirigente affari generali, e i dirigenti, sempre di Palazzo di Città, Maria Concetta Bonfirraro e Antonino Collura, che già coordinava l’Area urbana funzionale con l’Unione. “C’è una struttura e possiamo andare con la piena operatività – dice Conti – ringrazio i dirigenti del Comune di Gela, il sindaco Di Stefano e il primo cittadino di Butera Zuccalà. Vogliamo sviluppare il percorso che ci porterà ai finanziamenti, senza proclami e lavorando con i piedi per terra”. In questi giorni, a Palazzo di Città, sono in corso le verifiche per definire il parco progetti da trasmettere alla Regione. Lo stesso vale negli altri due Comuni dell’Unione, appunto Niscemi e Butera.