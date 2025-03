Unione Comuni, verifiche con i dirigenti: elenco progetti verso la definizione

L’assessore Morselli, che ha la delega dal sindaco in materia, sta insistendo inoltre sulla necessità di fornire alla struttura dell’Unione dei Comuni, tra le prime a essere stata costituita sull’isola, i necessari strumenti finanziari e contabili, compreso il bilancio. Anche per questa ragione si terrà un confronto con il dirigente Maria Bonfirraro, incaricata di seguire l’evolversi dei passaggi finanziari di un’Unione dei Comuni, per diverso tempo rimasta sostanzialmente priva di qualsiasi base, compresa quella del personale. I contatti sono continui tra Morselli e i sindaci di Niscemi e Butera, Conti e Zuccala’, a loro volta impegnati nella finalizzazione dell’elenco dei progetti che i rispettivi enti vogliono avanzare. Perdere i fondi, come ha ribadito più volte la parte politica, sarebbe deleterio per Comuni che si trovano già in difficoltà finanziarie.Tra le opere previste per il Comune di Gela, il ritorno di “Una via tre piazze”, a oggi mai realizzata, e la riqualificazione dell’ex dogana, oltre alla pista ciclabile che collegherà Macchitella al lungomare e ancora interventi di messa in sicurezza, sulla viabilità e il bacino di laminazione per l’area di via Venezia. Si tratta di progetti rimasti inevasi in altri programmi di finanziamento e arrivati alla fase esecutiva ma non solo. Nell’elenco, figurano il camminamento ciclopedonale dal porto rifugio al lungomare, l’acquisto di bus elettrici e un vero e proprio snodo bus su più aree, una pista ciclabile da Macchitella a Manfria passando da Montelungo e Femmina Morta, la sicurezza stradale di viale Mattei, interventi di moderazione del traffico, diversi progetti di protezione civile, l’efficientamento energetico della scuola “Quasimodo”, la digitalizzazione degli archivi Fua, la ristrutturazione dell’immobile di via Feace (ex casa del custode nel plesso “Aldisio”), il muro di contenimento dell’oratorio San Francesco, un parco lineare frontemare tra via Borsellino e il lungomare, il rifacimento di Palazzo Ducale e lavori di riqualificazione a nord del museo archeologico.