Univeristà, vertice con Eni, Sicindustria e Kore: “Struttura pronta entro settembre”

Gela. Questa mattina, un nuovo incontro per arrivare all’avvio del corso di laurea in ingegneria ambientale, in città. Il sindaco Lucio Greco e il suo vice, Terenziano Di Stefano, sono tornati a confrontarsi con il presidente di Raffineria Eni, Francesco Franchi, con il reggente di Sicindustria Caltanissetta, Gianfranco Caccamo, e con Cataldo Salerno, dell’Università Kore di Enna. Si è discusso della struttura nella quale saranno allestiti i locali, ossia l’ex Casalbergo di Macchitella, e gli amministratori hanno ricevuto la rassicurazione che sarà pronta tra la fine di agosto e i primi di settembre, per poi poter avviare il corso entro l’anno. “Con l’attenzione e l’impegno promessi nei mesi scorsi – hanno commentato il sindaco Lucio Greco e l’assessore Terenziano Di Stefano – stiamo continuando a seguire il complesso e delicato iter per la creazione di questo primo corso di laurea che contiamo di dare alla città, certi che rappresenti una nuova ed enorme opportunità di crescita su più livelli: personale, culturale, formativo e professionale. I rappresentanti della Kore ci hanno garantito di essere pronti ad investire sul nostro territorio. Si intensifica, quindi, la collaborazione tra enti, e tra pochi giorni sottoscriveremo il protocollo di intesa. Nel contempo, stiamo valutando anche di mettere mano ad un progetto di riqualificazione per la parte esterna che circonda l’edificio, che vogliamo diventi in poco tempo un centro incubatore di idee, progetti e programmi”.