UNIVERSITA’: AL VIA IL PROGETTO EUROPEO YUFE, C’E’ ANCHE TOR VERGATA

ROMA (ITALPRESS) – YUFE, Young Universities for the Future of Europe, è una delle 17 alleanze di università europee scelte dalla Commissione Europea per sviluppare e implementare modelli utili a delineare l’Università Europea. Il progetto ha ricevuto oggi il via libera da Bruxelles. A farne parte anche l’Universita’ di Roma Tor Vergata.

“Il nostro ateneo è orgoglioso di essere stato scelto tra i partner di questo progetto destinato a cambiare la formazione universitaria europea – dice il rettore, Giuseppe Novelli -. Tor Vergata ha sempre puntato sull’internazionalizzazione, in Europa e fuori dall’Europa, come passaggio importante per far crescere i suoi studenti. L’alleanza YUFE consentirà ai nostri studenti di vivere un’esperienza didattica e professionale di respiro ancora più ampio. L’obiettivo nostro e dei nostri partner è quello di dare vita entro i prossimi tre anni ad una vera e propria Fondazione dell’Università Europea”.

Le università che fanno parte dell’alleanza YUFE sono Maastricht University (coordinatore) – Paesi Bassi; Universidad Carlos III University of Madrid – Spagna; University of Antwerp – Belgio; University of Bremen – Germania; University of Cyprus – Cipro; University of Eastern Finland – Finlandia;

University of Essex – Regno Unito; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” – Italia.

