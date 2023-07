Università Palermo, Midiri “Sempre più proiettata in Europa e nel Mondo”

PALERMO (ITALPRESS) – Didattica, immatricolazioni, innovazioni, edilizia: questo e altro è stato presentato negli spazi del complesso monumentale dello Steri da prorettori e dirigenti dell’Università di Palermo in vista dell’ormai vicino nuovo anno accademico. “Al centro del nostro concreto e strategico piano di azione ci sono le nostre studentesse e i nostri studenti. Siamo consapevoli di avere una precisa e piena responsabilità: quella di formare donne e uomini in grado di disegnare un futuro che corrisponda ai loro sogni, alle loro aspettative e al loro merito. Riteniamo che la formazione debba sempre essere sempreaffiancata dall’attenzione al benessere dei nostri iscritti, per sostenerli nella loro crescita personale e professionale in ogni istante del percorso di studi”, ha spiegato Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi del Capoluogo, illustrando le novità della campagna immatricolazioni il cui termine ultimo è il 30 settembre (senza mora). Con 18 nuovi percorsi, si prospetta un’offerta formativa più competitiva e aggiornata, tra corsi di laurea triennale e magistrale e nuove attrazioni nei Poli territoriali della Sicilia Occidentale; a questi si aggiungono una trentina di programmi di Dottorato, parte dei quali con la qualifica di dottorato internazionale. Tra le novità di punta senza dubbio i corsi di Ingegneria Robotica, Intelligenza artificiale, Digital Humanities per la cultura e l’industria, percorsi accademici completamente in lingua inglese, così come l’aumento dei posti in Medicina e Chirurgia.Con l’obiettivo di rafforzare l’efficacia formativa, Unipa sta promuovendo bandi di Didattica e Service Learning, avviando l’implementazione di un sistema innovativo di aule multimediali di Ateneo per il supporto alla didattica basata su realtà virtuale, aumentata ed immersiva e per la didattica ibrida. E’ in corso un ammodernamento sistemico dei laboratori di informatica e dell’intera rete cablata dell’Ateneo. Sono numerosi inoltre gli interventi edilizi mirati alla manutenzione straordinaria, alla riqualificazione energetica e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio esistente, con ulteriori investimenti per l’innalzamento della qualità dei servizi offerti agli studenti. Primi tra tutti la ristrutturazione delle aule, gli interventi sulla viabilità interna e sulle aree verdi del Campus, l’aumento di spazi didattici e amministrativi con la riqualificazione di importanti edifici come l’ex Convento della Martorana e la realizzazione del “Campus di Biotecnologie, salute dell’uomo e scienze della vita” presso il Consorzio agrario di via Archirafi.“Abbiamo messo in atto numerosi investimenti che riguardano prima di tutto le persone e le loro esigenze. I nostri obiettivi puntano sulla qualità della didattica, sul rinnovamento degli spazi, sulla sostenibilità, sulla digitalizzazione, sullo stretto legame con le imprese per garantire ai nostri studenti una nuova modalità di vivere il presente dell’esperienza universitaria e il futuro inserimento nel mondo del lavoro. Le immatricolazioni in aumento e altri Importanti risultati raggiunti confermano la grande attrattività la competitività del nostro Ateneo, ratificata anche dalle più recenti valutazioni nazionali. Chi si iscrive all’Università di Palermo sceglie un Ateneo centro nevralgico del Mediterraneo sempre piu proiettato in Europa e nel mondo”, aggiunge Midiri sottolineando più volte il ruolo studentecentrico dell’ateneo. Ateneo che continua a crescere, e che una recente analisi del Censis ne attesta la competitività a livello nazionale. La classifica 2023 dei mega Atenei, quelli con oltre 40 mila iscritti, evidenzia per UniPa una crescita nel punteggio medio complessivo (83) che conferma sia il primo posto tra le Università del Sud Italia, sia la settima posizione nazionale.Spazio infine anche per l’inclusione, le pari opportunità e le politiche di genere. In UniPa è stato infatti istituito lo sportello antiviolenza, il Centro di Ateneo per le Disabilità e Neurodiversità con regole più agili e snelle, Dottorato in Studi di Genere. In fase di istituzione lo Sportello Alimentazione da integrare con il Servizio psicologico integrato di Ateneo (SIASP).“E’ importante ritrovarci qui – conclude il Rettore Midiri – Le parole chiave di oggi sono Futuro, Benessere, Qualità di Vita e soprattutto Qualità degli Studi. Cerchiamo quindi di dare un messaggio chiaro ai nostri ragazzi: studiare a Palermo lì pone nella condizione di poter affrontare il futuro con le dovute garanzie, li poniamo dunque nelle condizioni di poter essere spendibili nel campo del lavoro, non soltanto a livello regionale. La nostra interazione è rivolta anche a un mondo dell’impresa che travalica i confini dello stretto, e punta sulla qualità della vita che riteniamo fondamentale. Oggi Palermo, insieme al comune e alla regione, è pronta, tiene conto dell’importanza del capitale umano e al tempo stesso della qualità degli studi. E tutto questo grazie alla gran quantità di investimenti, circa 20 milioni di euro, tra digitale ed edilizia. Una garanzia in più per i giovani al fine di affrontare serenamente il loro percorso di studi”.foto xm3 Italpress (ITALPRESS).