Uno sfregio vergognoso, i ladri rubano nel monumento per le vittime della strada

Gela. A neanche un mese dalla cerimonia inaugurale del monumento dedicato alle vittime della strada, le mamme dei ragazzi il cui nome è impresso sulla ceramica posta al centro del piazzale dei playground di Macchitella, si sono ritrovate per commentare il primo, vergognoso atto vandalico ai danni del monumento.

Nella notte di ieri, ignoti hanno rubato il faretto che illuminava la struttura e il pannello solare che lo alimentava. Un gesto ignobile, e seguito in sfregio di tutto quello che quel monumento rappresenta per i familiari, ma anche per l’intera città.

Un furto con un bottino da pochi euro che rende ancora più miserabile un atto che ferisce di fatto un’intera comunità.

La scoperta questa mattina quando Stefania, una delle mamme si è recata al monumento per la consueta preghiera quotidiana. Al suo arrivo l’amara scoperta.