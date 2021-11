Un’opera di Iudice aggiudicata in un’asta di Christie’s, “è un grande onore”

Gela. La sua opera è ormai pienamente riconosciuta, anche dalla critica d’arte che va per la maggiore. L’artista Giovanni Iudice e il suo “realismo” pittorico, negli anni, hanno ottenuto pieno apprezzamento, in Italia ma anche all’estero. Tanti collezionisti, tra i più importanti, hanno voluto puntare sulle opere dell’artista gelese. Prova ne sia che un suo disegno, “Palermo (spiaggia)”, ora è stato battuto all’asta da Christie’s, a Milano. E’ stato aggiudicato ad un collezionista, che ha partecipato. La più importante casa d’aste al mondo, nella sede milanese, ha aggiudicato l’opera di Iudice. “Per me, è un riconoscimento molto importante – dice l’artista – un vero onore, che mi fa capire come ci siano collezionisti, anche molto importanti, che credono nella mia arte e in quello che metto nelle mie opere. Sicuramente, è un risultato di pregio”.