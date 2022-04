Un’unica ambulanza del 118 per la città, è ancora emergenza

Gela. Ritorna l’emergenza per gli operatori del 118, che saranno costretti a nuovi e pesanti turni di lavoro. Già dalla scorsa notte, in città è attiva una sola ambulanza. Una scelta legata al fatto che una seconda ambulanza è stata posta in fermo sanitario, ma che di fatto riduce ai minimi un servizio fondamentale. Già nel recente passato e in piena pandemia Covid, gli operatori locali sono stati costretti a lavorare in condizioni quasi estreme, con pochissimo riposo e turni sempre più lunghi.