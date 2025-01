Uomo trovato privo di vita nella sua abitazione, abitava da solo nell’immobile

Gela. Non si esclude un malore che non gli ha lasciato scampo. Un sessantenne è stato trovato senza vita, all’interno della sua abitazione, nella zona di via Berchet, a poca distanza dal cimitero monumentale. Inutile l’arrivo dei sanitari che si sono limitati a constatare il decesso. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per aprire l’ingresso dell’immobile. Pare che l’uomo vivesse da solo.