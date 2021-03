Uova e diretta streaming, l’Alberghiero racconta la tradizione pasquale

Gela. “Le tradizioni Pasquali in Sicilia” è l’evento didattico promosso questa mattina, in diretta streaming, dallo “Sturzo Lab” presso la sede dell’Alberghiero, diretto da Rita Cardamone. In rispetto delle direttive ministeriali per la gestione della pandemia in corso, docenti e alunni hanno raccontato gli indirizzi del plesso di Cantina Sociale presentando e realizzando dolci isolani tipici del rituale pasquale. Le cucine hanno sfornato le Uova capaci, con le loro decorazioni, di raccontare arte e tradizioni, con l’obiettivo di riuscire a risvegliare nelle future generazioni la capacità di cercare l’essenzialità nei valori.