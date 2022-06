Urbanistica, attivo il sistema per prenotare on line gli appuntamenti con gli uffici

Gela. E’ stato predisposto per una maggiore efficienza, sia degli uffici che del sistema di relazioni con gli utenti. Per il settore urbanistica del Comune, guidato dal dirigente Emanuele Tuccio, è pienamente attivo il portale on line per la prenotazione degli appuntamenti. Sarà possibile interagire con tecnici, funzionari e con lo stesso dirigente. Si può già accedere dal sito istituzionale del Comune, attraverso “servizi al cittadino”. La voce “appuntamenti” è quella da attivare per prenotarsi e anticipare l’oggetto delle richieste che si vogliono porre, già prima di arrivare negli uffici del settore. Alla fine della procedura, all’utente sarà notificata una mail, con la conferma dell’avvenuta prenotazione.