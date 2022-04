Urbanistica, nuovo “decalogo”: tempi più brevi per atti e collaborazione con gli ordini

Gela. Gli uffici del settore urbanistica sono tra quelli maggiormente in emergenza, a Palazzo di Città, e non certo da ora. I tempi, spesso, si sono rivelati assai lunghi, anche per il rilascio di certificazioni e permessi, edilizi ed urbanistici. Un supporto pare possa arrivare direttamente dagli ordini professionali. L’assessore Ivan Liardi e il dirigente Emanuele Tuccio hanno voluto avviare un tavolo con i professionisti locali e i primi passi sono stati mossi. I provvedimenti per l’occupazione del suolo pubblico, relativi alla collocazione dei ponteggi, saranno sostanzialmente istruiti dai professionisti, che trasmetteranno poi la documentazione conclusiva al municipio. Si tratta di atti che possono essere definiti in tempi molto stretti e che in questo periodo, con un aumento consistente dei cantieri privati aperti in città, vengono sovente richiesti. Il monitoraggio sul rispetto dei criteri avverrà con controlli a campione sulla documentazione. Negli uffici dell’urbanistica, almeno per attività di questo tipo, il personale è praticamente azzerato. Un’intesa di massima, nel corso di una riunione tenutasi oggi, l’assessore, il dirigente e gli ordini professionali, l’hanno raggiunta anche per velocizzare le procedure per il rilascio della certificazione urbanistica. Più in generale, l’ordine degli ingegneri, come ha confermato Francesco Savatta, inizierà a sviluppare una carta dei servizi, con tempi e modalità precise per la definizione dei procedimenti del settore. L’ordine degli architetti, attraverso Giovambattista Mauro, ha indicato come prospettiva l’armonizzazione di norme e regolamenti per gli strumenti di gestione del territorio (dal Prg e fino al piano paesistico), con linee guida che dovrebbero essere alla base di un documento unico per i procedimenti edilizi ed urbanistici.