Urgenza di mascherine, Sammito: “Ci sono volontari per realizzarle ma servono materiali adatti”

Gela. “Sappiamo bene che ci sono volontari pronti a mettersi a disposizione per realizzare mascherine, ma c’è il problema di reperire i materiali adatti”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, in questi giorni, ha cercato di individuare aziende che possano fornire il necessario per realizzare mascherine da distribuire alla cittadinanza. Il consigliere comunale grillino Virginia Farruggia ha proposto di aprire ai volontari, che possano cucire mascherine da destinare a chi ne è sfornito. “E’ un argomento che abbiamo affrontato insieme alla protezione civile – aggiunge il presidente dell’assise civica – l’idea di coinvolgere i volontari viene tenuta in considerazione. C’è già chi si è fatto avanti, ma prima di tutto occorrono i materiali necessari, altrimenti le mascherine non serviranno a molto. Si rivelerebbero inadeguate”.