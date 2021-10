Urne dicono M5s-Pd, alleanza ok: Di Paola e Di Cristina, “nostro modello vincente”

San Cataldo. Mentre in città va in scena una crisi di maggioranza, che sembra politicamente non toccarli troppo, dem e grillini incassano risultati elettorali, anche di peso, nei Comuni siciliani e in centri della provincia. A San Cataldo, si sono visti i vertici di Pd e Movimento cinquestelle, tutti a supporto dell’avvocato Gioacchino Comparato, che andrà al ballottaggio, ma da primo, nella sfida con il candidato di Lega e Fratelli d’Italia Claudio Vassallo. Il modello Pd-M5s sta facendo segnare percentuali e risultati importanti. Non a caso, a San Cataldo c’erano il sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri, il deputato regionale Ars Nuccio Di Paola e il segretario provinciale del Pd Peppe Di Cristina, oltre ai vertici del partito regionale. Ormai, la coalizione dem-grillina fa le prove, anche in vista delle regionali del prossimo anno, modellando in città un percorso alternativo a quello dell’amministrazione Greco. “Il modello Sicilia c’è e il Movimento cinquestelle sull’isola si fa sentire – dice il deputato Di Paola – a San Cataldo, il candidato di M5s e Pd va al ballottaggio in testa. A Caltagirone abbiamo sconfitto il sindaco uscente, diretta espressione del presidente Nello Musumeci. Abbiamo ottenuto grandi risultati a Favara, a Lentini e ad Alcamo. Il Movimento cinquestelle e il Pd stanno portando avanti l’alternativa politica nei Comuni e si preparano all’alternativa per la Regione”.