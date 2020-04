“Uso compensazioni è questione politica”, Di Stefano spinge e Greco valuta: Faraci, “lavoriamo a documento”

Gela. Oggi potrebbe tenersi un confronto interno alla giunta, per valutare la soluzione delle compensazioni Eni da destinare alla ripartenza e al sostegno delle attività in crisi. Un’opzione che viene fortemente sostenta dal vicesindaco Terenziano Di Stefano, che per primo l’ha proposta, insieme al suo gruppo politico. “La reputo una questione politica, nel verso senso della parola – dice l’assessore – potrei fare un passo indietro solo se ci fosse una soluzione immediatamente praticabile, diversa da questa. Usare le compensazioni Eni, che sono ferme da sei anni, è l’unica possibilità che abbiamo per fornire una bombola di ossigeno alle attività in crisi e ripartire. Ho letto alcuni interventi contrari, ma vorrei capire quali altre soluzioni ci sono in campo. Nessuno ha mai proposto di regalare soldi agli esercenti, ma solo di fornire le giuste condizioni per la ripartenza. Non devono per forza essere prestiti a fondo perduto. Noi riteniamo che chi riceverà questi sostegni debba impegnarsi ad assumere e ad investire sull’innovazione. Sul punto delle compensazioni, non guardo in faccia nessuno”. Il sindaco Lucio Greco non si sbilancia del tutto. “Stiamo valutando la fattibilità di questa soluzione – dice – le interlocuzioni con Eni ci sono, anche se non è il momento migliore, dato che si limitano solo ad un confronto telefonico. Anzitutto, vorrei ricordare che non siamo ancora nella cosiddetta fase 2, ma in realtà siamo ancora in piena fase 1. Bisognerà verificare anche cosa deciderà il governo per la ripartenza. Il Comune può fare molto meno di altri livelli istituzionali, come la Regione e lo stesso governo nazionale. La volontà di intervenire c’è”.