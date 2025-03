Uso responsabile di rete e social: al liceo Tred “Vittorini” il corso per il patentino digitale

Il percorso di formazione prevede “lezioni” con docenti, esperti informatici, avvocati, educatori digitali, giornalisti, investigatori. Saranno anche utilizzati materiali video didattici predisposti appositamente dall’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni), Authority di riferimento della quale il Corecom Sicilia, che ha compiti di consulenza per la Giunta Regionale e per l’Assemblea Regionale Siciliana in materia di comunicazione, è organismo funzionale su base territoriale.

Inoltre, per effetto di quanto previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto tra AGCOM e Ministero dell’Istruzione e del Merito a dicembre dello scorso anno, il corso per il patentino digitale è inserito all’interno del curriculum di educazione civica nell’ambito del monte-orario annuale previsto dalla legge 92/2019.

“Noi adulti nei confronti dei nostri ragazzi, ancorché nativi digitali e come tali capacissimi di destreggiarsi con estrema disinvoltura tra smartphone e tablet, abbiamo un compito tanto preciso quanto impegnativo – ha osservato il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia – : Fornire utili strumenti di conoscenza per aiutarli a muoversi nel mondo digitale con consapevolezza e responsabilità. Il patentino digitale nasce proprio con questo obiettivo: grazie al rapporto privilegiato che abbiamo stretto col mondo della Scuola e potendo contare su una serie di professionalità, interne ed esterne, di assoluto spessore, puntiamo ad offrire ai ragazzi un’utilissima bussola per orientare al meglio la loro navigazione in rete e sui social”.