Mussoni a capo del comitato paraolimpico regionale per 4 anni

Gela. C’è un gelese ai vertici del C.I.P., il comitato paraolimpico Regione Sicilia. E’ Salvatore Mussoni, eletto ieri a Palermo presso la sede della Lega Navale Italiana nel corso dell’Assemblea Elettiva per il rinnovo dei Comitati Regionali CIP. Mussoni ha ottenuto 34 voti su 38 (90,2%) da 38 federazioni Olimpiche e Paralimpiche. Aveva già ricoperto questo incarico per (15 mesi) dal 2007 al 2008 per poi approdare alla Presidenza del CIP Nazionale 4^ Dipartimento. “E’ un incarico che mi riempie di grande soddisfazione e riconoscenza – ha detto Mussoni – frutto dei miei 36 anni di lavoro incessante dando il mio umile contributo svolto con dedizione alla crescita ed interesse nel movimento Sportivo Paralimpico, ma nello stesso tempo una grande responsabilità alla guida in un Ente Pubblico qual è oggi il C.I.P.”.

Mussoni sarà supportata da una giunta ed un consiglio regionale composta da una serie di dirigenti per il prossimo quadriennio.