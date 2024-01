Utah vince a Washington con 10 punti di Fontecchio

ROMA (ITALPRESS) – Vittoria esterna di Utah Jazz nella notte italiana della regular-season dell’Nba. La franchigia che ha sede a Salt Lake City espugna per 123-108 il parquet dei Washington Wizards con 29 punti di Markkanen, top-scorer dell’incontro; tra gli ospiti, 10 punti, 7 rimbalzi e 2 assist per l’azzurro Simone Fontecchio in 22 minuti di impiego. Affermazione casalinga per Indiana Pacers, che si impone per 134-122 sui Philadelphia 76ers, che può consolarsi solo per i 31 punti infilati da Embiid. Successi esterni in volata per Minnesota Timberwolves e Sacramento Kings, che violano rispettivamente i parquet dei Brooklyn Nets (96-94) e dei Golden State Warriors (134-133). Molto più semplice l’affermazione fuori casa dei Boston Celtics su Miami Heat (143-110), vittorie interne per New York Knicks (122-84 sui Denver Nuggets) e Los Angeles Lakers (141-132 sui Chicago Bulls). Ufficializzati, nel frattempo, i quintetti titolari per ciascuna Conference dell’All Star Game, in programma il prossimo 18 febbraio a Indianapolis. A deciderli, tifosi, media specializzati e giocatori stessi. L’assenza rilevante è quella di Stephen Curry, non selezionato nello starting five della selezione Ovest, cosa che non era mai accaduta al leader dei Golden State Warriors dal 2013, ad eccezione dell’edizione 2020, che fu costretto a saltare per un infortunio. Al suo posto, il canadese Shai Gilgeous-Alexander, ala di Oklahoma City Thunder. Per il resto, nessuna sorpresa a Ovest, con la presenza nel team titolare di Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Luka Doncic (Dallas Mavericks) e capitan LeBron James, più che mai continuo e alla sua ventesima presenza nell’All Star Game: la 39enne stella dei Los Angeles Lakers supera così un altro mito come Kareem Abdul-Jabbar. A Est, capitan Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) sarà in campo con il compagno di squadra Damian Lillard, l’MVP 2023 Joel Embiid (Philadelphia Sixers), Jayson Tatum (Boston Celtics) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers). Assente nel quintetto Trae Young (Atlanta Hawks), secondo nel voto dei tifosi.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).