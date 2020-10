Utero in affitto, Fratelli d’Italia: “Sia reato universale”

A spiegare le motivazioni di quella che chiamano “battaglia di civiltà” sono stati il coordinatore di Fratelli d’Italia, Salvatore Scuvera, e Salvatore Lo Muto, responsabile provinciale del Dipartimento famiglia del partito di Giorgia Meloni. “La questione non è religiosa, come qualcuno vuole far credere, ma semplicemente umana – assicura Salvatore Scuvera – Ribadiamo in modo chiaro la nostra contrarietà allo sfruttamento e alla commercializzazione di fatto di donne e di bambini. Nella surrogazione di maternità – conclude il coordinatore di Fratelli d’Italia – le donne che prestano il proprio corpo non hanno alcun diritto sui bambini che pure portano in grembo e non sono neanche considerati i diritti dei bambini, costretti a separarsi dalla madre biologica subito dopo il parto. In questo sistema la donna è equiparata agli strumenti di produzione e la gravidanza e il parto rappresentano dei processi produttivi, a cui attribuire un valore d’uso e un valore di scambio”.