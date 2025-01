Utin a Caltanissetta ma in città deve partire da quindici anni: addio ai servizi in vis Parioli

Da ieri pomeriggio fa molto discutere anche la decisione dell’Asp di spostare la storica sede di via Parioli senza un confronto con l’amministrazione comunale. L’indice accusatorio è puntato contro la discutibile scelta di accelerare lo sgombero della sede di via Parioli finendo col separare i laboratori dagli uffici amministrativi. Il bilancio è di una frammentazione dei servizi che saranno erogati in quattro diverse sedi: Ospedale di via Palazzi, via Butera (Poliambulatori), via Madonna del Rosario (Csm e Riabilitazione) e via Falcone, per quanto concerne l’ambulatorio di Veterinaria. Si parla già di disorientamento degli utenti, minore privacy, con pazienti costretti a sale di attesa condivise in locali angusti dove non è utopistico pensare anche ad un maggiore rischio di contagio delle malattie. Stamattina ci siamo recati in via Parioli per capire come la situazione viene presentata ai cittadini ma il personale della struttura ha impedito l’accesso a microfoni e telecamere.