“Utin, emodinamica e più medici”, dem incalzano con Burtone: “Per il nuovo ospedale serve il progetto”

Gela. “Una città come la nostra non può rimanere senza servizi sanitari e senza risorse efficienti”. Il Pd mette a disposizione i propri riferimenti regionali e in municipio è arrivato il parlamentare Ars Giovanni Burtone, componente della commissione regionale sanità. I dem hanno già presentato interrogazioni sul tema della sanità depotenziata del territorio. Quella dell’Utin mai partita nei reparti dell’ospedale “Vittorio Emanuele” è l’ultima carenza che fa discutere. “Spetta alla città e noi siamo pronti a fare una battaglia per attivarla, finalmente”, ha spiegato Burtone. Ci saranno iniziative istituzionali congiunte all’Assemblea regionale e già da lunedì prossimo in consiglio comunale, con il monotematico fissato. I dem, come hanno confermato il capogruppo Orlando e il consigliere Fasciana, presidente della commissione servizi sociali, esporranno i contenuti di un documento redatto sulla base di un monitoraggio complessivo dei servizi sanitari in città. Le condizioni sono carenti. “Non solo l’Utin – ha riferito il commissario Arancio – in città serve l’emodinamica per evitare i trasferimenti a Caltanissetta”.

La medicina del territorio soffre le carenze e anche il trasferimento degli uffici dal plesso di via Parioli sta lasciando strascichi negativi, ha spiegato il consigliere Fasciana. Per Orlando, “l’attuale ospedale è vetusto, serve quello nuovo”. Troppi i posti per il personale medico ancora vacanti e le procedure di concorso e selezione spesso rallentano, anche per i tempi lunghi della nomina delle commissioni da parte della Regione. “I giovani medici così vanno altrove”. Burtone ha chiesto di avere i numeri aggiornati delle scoperture in pianta organica, così da avanzare ulteriori richieste al governo regionale. Le commissioni mediche per le invalidità e le patenti speciali sono tutte concentrate a Caltanissetta, senza un adeguato piano che ne consenta l’attività anche in città.