Uto Ughi, la musica classica come linguaggio universale per i giovani

Gela. Il racconto della musica classica attraverso la voce e soprattutto il violino di uno dei numeri uno al mondo. Il Maestro Uto Ughi ha incantato una platea di giovani attentissimi, studenti delle scuole superiori della città, nel corso di una delle tappe di “Uto Ughi per i Giovani”, un progetto che si propone di diffondere la conoscenza della musica classica e di supportare i giovani talenti.

Un approccio diretto con i ragazzi in un periodo in cui in tutto il mondo riecheggiano i rumori della guerra, per far sì che la musica diventi un linguaggio universale per promuovere l’unione tra i popoli.

E così prima del concerto il maestro Ughi, accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana GliArchiEnsemble, ha raccontato le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi in una session di “Prove a porte aperte”: dialoghi con la musica, suoni e parole.

«La finalità di questo progetto – ha dichiarato Uto Ughi – è diffondere e regalare la gioia della grande musica classica donandola alla cittadinanza e, specialmente, alle giovani generazioni che oggi più che mai necessitano di recepire i grandi valori che la musica trasmette».

«Ai giovani dobbiamo dare l’opportunità di conoscere la miniera sterminata di tesori musicali che fanno parte del repertorio classico – ha aggiunto il Maestro – un po’ trascurati da quando l’insegnamento musicale nelle scuole è stato ridimensionato. Per questo motivo ho lanciato il mio personale appello al Ministro dell’Istruzione che spero faccia qualcosa al più presto».