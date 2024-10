“Uto Ughi per i giovani”, musica classica incontra i giovani talenti

Gela. Il progetto “Uto Ughi per i giovani” nasce per diffondere la conoscenza della musica classica e supportare i giovani talenti, astri nascenti del panorama artistico e musicale. Promosso dall’Associazione Culturale Milanollo con il patrocinio della Presidenza della Regione Siciliana e del Comune di Gela, in partnership con la Fondazione Uto Ughi. «In questo momento – dichiara il Maestro Uto Ughi – in cui in tutto il mondo riecheggiano i rumori della guerra, la musica diventa un linguaggio universale per promuovere l’unione tra i popoli. La musica come veicolo di pace e armonia, per contrastare l’odio e la violenza».

Il 14 novembre alle 20.30, a Gela, si terrà un concerto gratuito e aperto alla cittadinanza nella Chiesa Madre – Maria Santissima Assunta in Cielo: nell’occasione, il maestro Ughi sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Siciliana GliArchiEnsemble ed eseguirà le celebri “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi. Il concerto sarà preceduto da “Prove a porte aperte”: dialoghi con la musica, suoni e parole, un’opportunità riservate agli studenti delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, per interagire con i musicisti.