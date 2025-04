V Premio scientifico – letterario “Per Bianca”, oggi la premiazione all’hotel Erasmus

Gela. Si terrà oggi pomeriggio alle 18:30, presso SaBìa, Hotel Erasmus di Gela, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio scientifico-letterario “Per Bianca”, promosso dall’Associazione Betania OdV.L’evento, che celebra l’eccellenza nei campi della medicina e della letteratura scientifica, è sostenuto da SYGLA e patrocinato dall’Università di Catania.

Il Premio per la Medicina e Chirurgia verrà assegnato al Prof. Michele Reibaldi, ordinario e direttore della Clinica Oculistica della Città della Salute e della Scienza di Torino, per il suo contributo nel campo medico.

Il Premio per la Letteratura e la Medicina sarà conferito al Dott. Pierdante Piccioni per il libro Io ricordo tutto (Marietti editore), scritto insieme a Pierangelo Sapegno. Il libro racconta una storia che ha ispirato la celebre fiction Doc – Nelle tue mani (Rai1).

Durante la serata, presieduta da Salvatore La Rosa, interverrà anche il Dott. Giorgio Pulvirenti, noto per essere il medico di medicina generale più giovane d’Italia.

A valutare gli elaborati è stata una giuria composta da esperti di vari settori:

• Laura Cannilla (Presidente), docente presso il Liceo Eschilo di Gela

• Dora Marchese, docente e ricercatrice

• Vincenzo Scichilone, amministratore della Farmacia Cipolla

• Mariuccia Palumbo, medico di medicina generale

• Andrea Cassisi, giornalista di Avvenire