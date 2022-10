Vaccaro, “i lavori in piazza Setti Carraro e nelle zone limitrofe vanno effettuati”

Gela. Sono lavori attesi da tempo, anzitutto per riqualificare un’area fortemente degradata, quella antistante la stazione ferroviaria. Il pericolo però è che il caro prezzi possa mettere in discussione gli interventi per piazza Setti Carraro. L’azienda che si è aggiudicata la gara pare intenda rinunciare e gli uffici del settore lavori pubblici stanno cercando delle soluzioni. “Non si può perdere quest’occasione – dice Francesco Vaccaro che in più occasioni ha sollecitato pubblicamente attività di riqualificazione – spero che si trovino delle soluzioni. Sarebbe assurdo avere il finanziamento, con la gara assegnata, e veder sfumare tutto. Bisogna invece portare a termine tutta la procedura, assicurando i lavori”. Più in generale, per Vaccaro c’è da fare ancora molto nella zona della stazione ferroviaria e nelle aree limitrofe.