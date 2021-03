Vaccinata e colpita da emorragia, sul caso della 38enne carabinieri acquisiscono atti

Gela. Sarebbero state aperte indagini sulla vicenda della trentottenne, colpita da un’emorragia cerebrale, e che solo pochi giorni prima era stata sottoposta alla dose di vaccino AstraZeneca, prevista per la copertura anti-Covid. Non si escludono correlazioni. Questa mattina, i carabinieri hanno acquisito dati e cartelle cliniche nella struttura dove si somministrano i vaccini, in quella che era l’anagrafe canina, nel periodo della pandemia convertita per le vaccinazioni.