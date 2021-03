Vaccinazione anti-Covid, Trainito: “L’hub è necessario, troppa confusione in città”

Gela. “Un hub per le vaccinazioni in città è necessario, evitando così assembramenti e lunghe code, soprattutto per gli anziani e le fasce deboli”. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito appoggia la richiesta che ieri è partita dall’assessore Nadia Gnoffo, che si è rivolta ai vertici di Asp. “C’è troppa confusione in città per le vaccinazioni dei più fragili e degli anziani – dice Trainito – credo che un hub possa essere ricavato in una struttura comunale come l’ex mattatoio”. In più occasioni il presidente Trainito e i componenti della commissione hanno chiesto maggiore attenzione nell’affrontare il contrasto alla pandemia.