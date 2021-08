Vaccini a rilento e ancora tanti contagi Covid, città a rischio zona arancione

Gela. Mentre per l’intera Regione si prospetta la zona gialla già da lunedì, in città torna l’incubo delle restrizioni. Secondo la nuova ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci infatti, per i 55 comuni mesi sotto osservazione, entro il 6 settembre sarà necessario raggiungere la percentuale del 70% dei vaccinati almeno con prima dose, se questo non dovesse succedere scatteranno le restrizioni previste per chi supera il limite settimanale di 250 contagiati su centomila abitanti. Solo nelle ultime ventiquattro ore, sono 42 i nuovi casi, in isolamento domiciliare. I guariti sono quattordici. Due pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e il totale sale a diciotto, oltre ad un ricovero in altra struttura. In totale, la curva dei contagiati è a 650 positivi.

Con questi numeri sembrerebbe dunque certo l’avvio della zona arancione già dal 6 settembre, con il ritorno del coprifuoco alle 22 e con la chiusura di bar, ristoranti, palestre e di tutte quelle attività che già nei mesi scorsi hanno abbondantemente pagato lo scotto della pandemia.

Ad oggi in città la percentuale dei vaccinati almeno con prima dose si aggira intorno al 64%. Manca cioè circa il 6% per raggiungere la soglia limite. Poco meno di 5000 persone che dovrebbero decidere di vaccinarsi entro i prossimi dieci giorni per evitare alla città nuove pesanti restrizioni.

Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di lanciare un nuovo appello alla vaccinazione cercando di invogliare gli indecisi, puntando soprattutto sulla necessità di evitare chiusure per non danneggiare ancora una volta gli esercenti e le attività commerciali.