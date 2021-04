“Vaccini a rilento”, Trainito: “Confronto con Trobia e sopralluogo al PalaCossiga”

Gela. La preoccupazione c’è, soprattutto per una fase vaccinale che in città va ancora a rilento. Il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, che non ha condiviso i metodi usati dal sindaco Lucio Greco rispetto alla vicenda dell’hub vaccinale, ha avuto modo di interloquire con il dottor Benedetto Trobia, che coordina le operazioni sui vaccini. “In città – dice Trainito – i vaccini a domicilio vanno a rilento e a anche quelli somministrati all’ex mattatoio hanno numeri decisamente inferiori rispetto al nord della provincia. Con il dottor Trobia, ho avuto modo di valutare alcune situazioni e per i prossimi giorni stiamo organizzando un sopralluogo al PalaCossiga. Ho già messo il punto all’ordine del giorno per la commissione. Spero di coinvolgere anche i manager Asp”. Secondo Trainito, la struttura del PalaCossiga potrebbe essere attiva a pieno regime come hub vaccinale, già entro maggio.