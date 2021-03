Vaccini anti-Covid, Di Cristina: “Coinvolgere medici di base, ancora troppe difficoltà”

In città, la linea del contagio è ferma da giorni, ma per il segretario democratico se si vuole assicurare la tutela piena della popolazione, è necessario predisporre interventi capillari. “Ci domandiamo quando si provvederà alla vaccinazione di categorie fragili, come i malati oncologici, le persone in dialisi o chi vive una condizione di grave disabilità – continua – non solo, ma continuiamo a guardare con grande perplessità all’utilizzo dell’ospedale “Vittorio Emanuele” come centro di vaccinazione per gli anziani. In questa fase, bisogna accelerare garantendo sicurezza sia ai pazienti che al personale medico e paramedico”. La vaccinazione è vista come una fase fondamentale per tentare di mettere alle spalle la piena emergenza Covid degli scorsi mesi. I dem attendono riscontri dal management di Asp.