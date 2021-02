Vaccini anti-Covid, sul territorio poca disponibilità: Giudice, “programmazione non va”

Gela. Prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli ultraottantenni e per chi è affetto da patologie? Non ci siamo. A livello locale, “i centri vaccinali non hanno disponibilità per la vaccinazione”. E’ questo il messaggio che si legge sul portale istituito dalla Regione per la prenotazione dei vaccini e che si attiva non appena si inserisce il Cap 93012. Una segnalazione che arriva anche dal sindacato. Il componente della segreteria regionale della Cgil Ignazio Giudice parla di “inadeguatezza della programmazione del piano vaccinale in tutta la Regione Sicilia”. “Anche il numero verde dà la stessa risposta, ritenti”, aggiunge Giudice. Per il territorio, i punti di somministrazione sono due, in città e a Caltanissetta. “Ci sono evidenti problemi”, aggiunge Giudice, che insieme al segretario generale della Cgil siciliana Alfio Mannino, solo pochi giorni fa ha chiesto alla Regione di attivare una campagna di vaccinazione anche a domicilio per gli anziani.