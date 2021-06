Vaccini, Arancio: “Mai mettere a repentaglio la salute dei pazienti”

Gela. Maggiori controlli e una consapevolezza diversa, accelerando verso l’immunità di gregge. Sono settimane decisive per incrementare, anche in città, il numero dei vaccinati e il deputato regionale Giuseppe Arancio spiega che sarà importante avere un diverso rapporto con il territorio, magari coinvolgendo anche i medici di base, che hanno il vero polso della situazione. “Una campagna vaccinale che consenta di arrivare in tempi brevi all’immunità di gregge non deve in alcun modo mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Verificare scientificamente i possibili effetti collaterali limitando l’uso dei vaccini a vettore virale per le categorie a rischio e i soggetti giovani è un obbligo a cui sottostare per evitare reazioni avverse letali, come già successo nella nostra Regione”, dice. Richiama, come era inevitabile, anche la vicenda dell’insegnante Zelia Guzzo.