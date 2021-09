Vaccini, continua la sensibilizzazione nei quartieri

“La vaccinazione itinerante sta riscuotendo tanto successo – afferma l’assessore alla sanità, Nadia Gnoffo – Nel fine settimana sono state somministrate oltre 50 prime dosi. Stiamo cercando di raggiungere entro il 30 settembre il famigerato 80% e con il sindaco abbiamo proposto all’Asp di fissare ulteriori appuntamenti – continua Nadia Gnoffo – e di individuare alcune zone che possano consentire di raggiungere quanti più cittadini possibili, come la zona di via Madonna del Rosario”. Valutata la situazione in città, l’assessore Nadia Gnoffo lancia nuovamente un appello ai cittadini con l’intento di farli riflettere in merito all’importanza che ricopre la vaccinazione anti-covid. “Invito i cittadini a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti-covid, gesto d’amore per sé stessi e per la città – afferma l’assessore alla sanità, Nadia Gnoffo – ma anche per evitare quelle restrizioni che potremmo subire dopo il 30 settembre a causa di una percentuale ancora troppo bassa”.