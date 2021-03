Vaccini, Di Maio “L’Unione Europea sia compatta e si faccia rispettare”

ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Italia è inaccettabile che le dosi di vaccino prodotte in Europa siano esportate fuori, quando nei nostri Paesi la stessa casa farmaceutica non sta rispettando i contratti firmati con l’Unione Europea. AstraZeneca ha consegnato meno di 30 milioni di dosi sui 120 milioni pattuiti con l’Unione Europea. E addirittura anche per il prossimo trimestre sembra non voler rispettare gli accordi”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.”L’Unione Europea deve agire in maniera compatta e farsi rispettare. Dobbiamo imporci con le case farmaceutiche, senza se e senza ma”, aggiunge.”In Italia negli ultimi giorni abbiamo accelerato con il piano vaccinazioni, ma ad aprile dovremo riuscire ad effettuarne 500mila al giorno, così da arrivare in estate con la maggior parte degli italiani vaccinati – sottolinea Di Maio -. Completare prima le vaccinazioni ci permetterà di far ripartire prima la nostra economia, riaprendo scuole, imprese, bar e ristoranti. Ci sono migliaia di attività produttive che stanno soffrendo da più di un anno, abbiamo il dovere di aiutarle e di dare nuove opportunità di lavoro ai nostri giovani”.(ITALPRESS).