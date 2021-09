Vaccini e ospedale, vertice con Asp: Trainito: “C’è collaborazione, ora più servizi”

Gela. La necessità è aumentare la percentuale delle vaccinazioni in città. Ieri, durante il tavolo che ha riunito i vertici Asp e l’amministrazione comunale, c’era il presidente della commissione consiliare sanità Rosario Trainito, che questa volta è stato coinvolto nel confronto, in rappresentanza dell’intera commissione. “Ho partecipato con entusiasmo all’incontro con i vertici Asp, l’ingegnere Alessandro Caltagirone, la dottoressa Marcella Santino e il dottor Pietro Genovese. Si è avuto modo di toccare tutte le vicende legate al nostro ospedale e non solo. Si è parlato di potenziamento della campagna vaccinale – dice – sono intervenuto proponendo delle iniziative, come quella di vaccinare la gente durante il mercato settimanale e girando nei quartieri, c’è stata la disponibilità del responsabile del reparto di medicina Covid, il dottor Antonino Biundo, proprio per svolgere questo tipo di campagna vaccinale”. La commissione sanità, da tempo, chiede un rafforzamento dei servizi in città e la presenza di ieri di Trainito è servita a ribadire il concetto, così come hanno fatto il sindaco Lucio Greco e l’assessore Nadia Gnoffo. “Giovedì prossimo ci rivedremo per capire bene come affrontare le problematiche sul personale medico ridotto al lumicino. Sono soddisfatto per il clima disteso e di collaborazione – conclude Trainito – che non può che garantire soluzioni positive per la città”.