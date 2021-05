Vaccini, Fedriga “Lavoriamo alla seconda dose in vacanza”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo vedendo se è possibile organizzare anche la possibilità di fare la seconda dose in vacanza. Ci stiamo lavorando, vediamo se riusciamo a raggiungere una soluzione fattibile”. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, a Sky Tg24.”La Conferenza delle Regioni – ha poi spiegato in risposta a una domanda sul coprifuoco – ha proposto di spostare il coprifuoco almeno dalle 22 alle 23 e io voglio rappresentare le scelte fatte da tutti i governatori d’Italia. Trovo alquanto fastidioso – ha proseguito – che quando la conferenza ha detto una cosa che alcuni partiti politici condividevano si è detto che ho piegato la conferenza a un volere politico; quando la conferenza dice qualcosa che non va bene dicono che Fedriga non dice quello che dice Salvini. Bisogna avere rispetto delle Regioni”, ha affermato.”Se ci sono forze politiche che aderiscono alle richieste delle Regioni non posso che essere contento. Mi auguro – ha poi aggiunto – che le proposte che ha avanzato la Conferenza siano valutate con estrema attenzione perchè penso siano utili a tenere il sistema”.(ITALPRESS).