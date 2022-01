Vaccino, Costa “Positivo bilancio serale over50 in hub Fiera Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – Eseguiti prevalentemente booster di richiamo, ma anche una quarantina di prime dosi, per un totale di oltre tremila vaccini a fine giornata.

“Il bilancio della prima serata di hub aperto agli over 50 è buono, del resto noi eravamo abituati alle aperture notturne della Fiera – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Le persone vengono molto volentieri perchè è una fascia oraria comoda, facilmente conciliabile con gli impegni quotidiani e di lavoro. Laddove servisse, siamo pronti anche a prolungarla”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla Regione Siciliana nelle tre Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, raccogliendo l’invito della struttura commissariale nazionale, diretta dal generale Francesco Paolo Figliuolo, ad agevolare la vaccinazione obbligatoria degli over 50.

Le aperture serali senza prenotazione alla Fiera del Mediterraneo di Palermo sono riservate agli ultracinquantenni, che possono recarsi all’hub dalle 20 alle 23,30, entrando dall’ingresso di via Sadat 13. Si ricorda che, attualmente, in Fiera, continua anche l’open day per bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti fino a chi frequenta l’ultimo anno di scuola secondaria superiore. Gli ultraottantenni possono sempre accedere anche senza prenotazione.

Per tutti gli altri utenti, invece, la prenotazione è necessaria e può essere effettuata sul sito della Fiera del Mediterraneo all’indirizzo https://fiera.asppalermo.org oppure sulle piattaforme online di Poste Italiane e Costruire Salute.

(ITALPRESS).