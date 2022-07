Vaiolo delle scimmie, tampone positivo per giovane gelese: rimane in isolamento

“Non è stato ricoverato perché non è un caso grave – dice l’infettivologa Emanuela Pace – è in osservazione e sotto cura dell’Asp. E’ positivo ma è una positività da prendere con le pinze fino a quando non ci sarà la conferma ufficiale”. In città, al momento, non sarebbero disponibili neanche i tamponi necessari a diagnosticare il vaiolo delle scimmie, disponibili solo a Palermo e Catania.