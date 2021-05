“Valori di torbidità superiori ai limiti”, stop all’uso dell’acqua a Caposoprano

Gela. Valori di torbidità dell’acqua superiori ai parametri previsti. Non è una novità e anche nelle ultime ore è arrivata una nuova ordinanza del sindaco Lucio Greco che vieta l’uso dell’acqua, a fini alimentari, a Caposoprano, nella zona ricompresa tra l’incrocio di via Romagnoli-via Europa e via Europa lato sud. Il divieto rimarrà in vigore fino a nuovo provvedimento del sindaco. L’ordinanza è stata firmata da Greco sulla base dei risultati delle analisi condotte da personale Asp su campioni di acqua prelevati nei punti al centro delle verifiche. L’ennesimo disservizio che grava sugli utenti, costretti però a pagare bollette sempre più pesanti, senza poter disporre di acqua realmente potabile.