“Valuteremo rendiconto, centrodestra gioca a sfasciare”, Siragusa: “Assemblea programmatica Pd”

Gela. Il rendiconto 2021, con un consistente disavanzo, sarà la prova del nove, politica, anche per l’opposizione dei “responsabili”, che in quest’ultimo periodo ha condotto un’azione di garanzia sugli atti determinanti per l’amministrazione comunale e per la città. Se sono stati approvati, il sindaco e il gruppo che lo sostiene lo devono soprattutto ai “responsabili”. “Il rendiconto sarà valutato con molta attenzione dai consiglieri comunali – dice il segretario dem Guido Siragusa – spetta a loro il compito di controllo e lo stanno facendo molto bene. Cercheremo di decidere sempre muovendoci lungo una linea comune, con i progressisti e i civici di “Una Buona Idea”. Sicuramente, anche se non conosco per intero il contenuto del documento finanziario, un disavanzo da novantacinque milioni di euro fa riflettere. In questo periodo, ci siamo presi responsabilità importanti e sono sicuro che ne sia valsa la pena. Con l’approvazione del Pef e delle variazioni di bilancio, la città avrà un servizio rifiuti efficiente. Aspettavamo da quasi dieci anni e ci siamo riusciti. C’è chi ha puntato le proprie fiches per sfasciare, come sta facendo il centrodestra, e chi invece, come abbiamo fatto noi, per dare alla città un servizio rifiuti finalmente efficiente”. Il rendiconto potrebbe essere uno spartiacque, anche per i “responsabili”. Dem, grillini e civici, negli ultimi mesi, hanno intensificato il dialogo e l’obiettivo rimane un polo alternativo all’amministrazione Greco ma anche al centrodestra della sfiducia. Come muoversi, anche in vista del dibattito sullo strumento finanziario, lo decideranno proprio i consiglieri di questi gruppi. Le loro mosse potrebbero rivelarsi strategiche, anzitutto per l’amministrazione Greco. “Una cosa è adottare decisioni per la città e noi non ci tiriamo indietro – aggiunge Siragusa – altro invece è pensare che la nostra azione sia finalizzata al rilancio politico della giunta. Mancano meno di nove mesi alle amministrative del prossimo anno e spero che il sindaco e gli assessori non pensino di metterla sul fallo di confusione”.