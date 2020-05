“Valzer” centrodestra, da Scerra a Pellegrino…e Federico: le strategie per collocarsi

Gela. Il centrodestra locale (quello avverso agli “arcobaleno” del sindaco Lucio Greco), dopo la sconfitta alle amministrative e in attesa dell’ennesima decisione dei giudici palermitani sull’esito elettorale, sembra attraversare una fase di riposizionamento politico. Lega e Fratelli d’Italia, all’opposizione della giunta Greco, sono allo stato i poli di attrazione principali, anche per i numeri nazionali. Due ex forzisti come Emanuele Maniscalco e Sara Cavallo, molto vicini all’ex deputato regionale Pino Federico, hanno da poco ufficializzato il passaggio al gruppo locale della Meloni. Non sembra però un’adesione che farà da traino, con l’eventuale arrivo in Fratelli d’Italia di altri pezzi importanti del gruppo che continua a rivedersi in Federico. “Ci sono ragionamenti in corso con diversi gruppi di centrodestra – dice il consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino – stiamo riflettendo, anche per il bene del nostro gruppo. La scelta di Emanuele Maniscalco e Sara Cavallo è legittima e va rispettata. Non c’è nessuna frattura. Il nostro rapporto continua ad essere molto forte. La loro decisione, però, non inciderà sulle scelte del resto del gruppo”. Anche Pino Federico conferma che le trattative sono in atto. “C’è tanta gente che si avvicina a noi – spiega – ed è legittimo che facciano le loro scelte. Quella di Maniscalco e Cavallo è una decisione che rispettiamo, ma non è la scelta di un intero gruppo. La Lega? Fino a qualche mese fa ci sono state interlocuzioni, ma con l’emergenza si è fermato un po’ tutto. Certamente, rimaniamo nel centrodestra. Non c’è dubbio”.